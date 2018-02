Kriminalität : Polizei findet Diebesgut in abgebranntem Pferdestall

Die Polizei hat in einem der in Gnoien (Landkreis Rostock) abgebrannten Pferdeställe rund 2000 Liter gestohlenen Diesel sichergestellt. Die 80 Kanister seien bereits am Sonntag in einem nicht abgebrannten Teil des Gebäudes gefunden worden und gehörten ursprünglich einem Bauunternehmer aus dem Ort, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Beamten an dem Gebäude eintrafen, sei ein 35-Jähriger aus Gnoien gerade mit dem Abtransport des Kraftstoffs beschäftigt gewesen. Gegen ihn richteten sich nun die Ermittlungen. Er wird zudem verdächtigt, auch in einen Diebstahl von Baumaterial im Wert von 4000 Euro verwickelt zu sein. Das gestohlene Material sei am Montag nach einer Anzeige in einer Garage gefunden worden, sagte der Polizeisprecher.

von dpa

20. Februar 2018, 15:18 Uhr

In den Ermittlungen zu den Bränden am 11. und 12. Februar, bei denen fünf Pferde starben, gehen die Ermittler den Angaben zufolge mehreren Hinweisen nach. Verdächtige gebe es aber bisher nicht.