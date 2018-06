Kriminalität : Polizei findet Drogen bei Goa-Festival: auch im Reisebus

von dpa

18. Juni 2018, 11:25 Uhr

Bei der Kontrolle von anreisenden Gästen eines Goa-Festivals bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei in einem Reisebus Drogen gefunden. Unter Sitzen, in Nischen und im Papierkorb des Busses mit Fahrgästen aus der Region Hamburg seien mehr als 300 LSD-Trips, Marihuana und halluzinogene Pilze gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt seien bei dem Festival mit 1700 Gästen 62 Drogen-Verstöße registriert worden. Fünf davon waren laut Polizei Autofahrer, bei denen Vortests positiv ausgefallen waren. Bereits am Donnerstag waren den Angaben zufolge zwei Männer kontrolliert worden, bei denen Ecstasy-Pillen, Amphetamine und Cannabis sichergestellt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass sie die Drogen auf dem Festival verkaufen wollten.