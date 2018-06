Unfälle : Polizei findet Toten bei Tümpel

von dpa

18. Juni 2018, 05:48 Uhr

Die Polizei in Rostock hat am Sonntag in der Gemeinde Glasewitz (Kreis Rostock) am Ufer eines Tümpels einen toten Mann geborgen. Es handele sich um einen 52-Jährigen aus der Region, teilte die Polizei in Rostock mit. Zuvor hatte ein Hinweisgeber die Einsatzkräfte auf den vermutlich leblosen Menschen am Ufer eines Wassertümpels aufmerksam gemacht. Nach bisherigem Stand geht die Polizei davon aus, dass der Mann wegen gesundheitlicher Probleme starb.