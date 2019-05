Kriminalität : Polizei gibt «Eurorally»-Sportwagen an Fahrer zurück

Weil sie mit bis zu 250 Kilometer pro Stunde über eine Autobahn rasten, wurden mehr als 100 Rally-Teilnehmer bei Wismar aus dem Verkehr gezogen. Einen Tag später dürfen sie ihren außerplanmäßigen Zwischenhalt wieder verlassen - unter strenger Beobachtung.

von dpa

03. Mai 2019, 16:33 Uhr

Für die in Mecklenburg-Vorpommern zunächst ausgebremsten Teilnehmer einer Autorally geht die Fahrt weiter: Am frühen Freitagnachmittag hätten die ersten der rund 110 Autos den A20-Rastplatz Fuchsberg bei Wismar wieder verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Um eine weitere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, durften die Wagen nur im 15-Minuten-Takt losfahren.

Gegen die Fahrer, die sich an der «Eurorally» von Oslo nach Prag beteiligen, wird wegen des Vorwurfs eines verbotenen Autorennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Einige Teilnehmer sollen bis zu 250 Stundenkilometer gefahren sein, so dass sich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet sahen und die Polizei riefen. Diese stoppte viele der Sportwagen. Nach Angaben der Veranstalter sollen sich rund 150 Autos an der Fahrt beteiligt haben.

Die meisten Fahrer hätten die Nacht auf eigene Kosten in Hotels in der Umgebung verbracht, sagte der Polizeisprecher. Einzelne wären aber auch auf der Raststätte geblieben. Aus dem Verkehr musste demnach kein Wagen gezogen werden. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen, die Rally-Teilnehmer hätten sich «sehr kooperativ» verhalten.

Die A20 in Mecklenburg-Vorpommern ist zu großen Teilen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung befahrbar, aber die Sicherheit müsse gewährleistet bleiben, hatte die Polizei erklärt. Der nächste Stopp der «Eurorally»-Fahrer ist laut der Veranstaltungshomepage die polnische Stadt Stettin. Dort hätten sie planmäßig am Donnerstag ankommen sollen. Laut eigenen Angaben handelt es sich bei der «Eurorally» nicht um ein Wettrennen, sondern um eine Veranstaltung für «Auto-Enthusiasten».