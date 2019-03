Notfälle : Polizei greift Ausreißer an einsamer Bahnstation auf

Einen zwölfjährigen Ausreißer hat die Polizei an der Bahnstation von Jasnitz zwischen Ludwigslust und Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgegriffen. Der Junge war am Donnerstag aus einem Therapiezentrum nahe Stendal in Sachsen-Anhalt verschwunden und wollte mit dem Zug zu seinen Eltern nach Hamburg reisen, wie er nach Angaben der Polizei den Beamten sagte. Eine Zugbegleiterin habe ihn dann in Jasnitz des Zuges verwiesen, weil er keinen Fahrschein gehabt habe, erzählte er den Polizisten.

von dpa

01. März 2019, 16:38 Uhr

Über eine Notrufsäule auf dem Bahngelände habe sich das Kind am Abend bemerkbar gemacht, worauf die Polizei anrückte. Die Beamten brachten den Jungen in eine Parchimer Kinder- und Jugendeinrichtung. Die Vorwürfe des Kindes, dass ihn eine Zugbegleiterin des Zuges verwiesen habe, würden von der Polizei geprüft. Das betroffene Zugunternehmen Odeg gab am Freitag keine Auskunft zu dem Vorfall. Zunächst soll die Zugbegleiterin befragt werden, die erst am Wochenende wieder im Dienst sei.