Die Polizei hat in Schwerin einen Achtjährigen aus einer verwahrlosten und verdreckten Wohnung geholt, in der auch Drogen und Drogen-Utensilien gefunden wurden. Das Jugendamt nahm das Kind nach dem Einsatz am Donnerstagabend im Plattenbaugebiet Großer Dreesch in Obhut, wie die Polizeiinspektion Schwerin am Freitag mitteilte.

von dpa

25. September 2020, 13:13 Uhr