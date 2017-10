Kriminalität : Polizei informiert über besseren Einbruchschutz

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 14:40 Uhr

Die Kriminalpolizei verstärkt in diesen Tage ihre Beratungen zum Schutz vor Einbrüchen in Wohnungen oder Büros. Der letzte Sonntag im Oktober wird seit 2012 als Tag des Einbruchschutzes begangen. Der Gedanke dahinter: Die durch die Umstellung auf die Winterzeit gewonnene zusätzliche Stunde sollte genutzt werden, um sich über die verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung der eigenen vier Wände zu informieren. Wie das Landeskriminalamt in Rampe bei Schwerin am Dienstag mitteilte, wartet die Landespolizei mit hilfreichen Hinweisen auf, wie man sein privates oder gewerbliches Eigentum schützen kann. Prävention sei unverändert wichtig, auch wenn in Mecklenburg-Vorpommern 2016 weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle vorkamen als im Jahr zuvor, hieß es.