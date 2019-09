Verkehr : Polizei kontrolliert Lastwagen auf A24 und A20

Bei Unfällen auf Autobahnen werden Lkw schnell zur besonders tödlichen Gefahr. Mit mehreren Großkontrollen überprüfte die Polizei die Sicherheit der Fahrzeuge.

von dpa

12. September 2019, 17:04 Uhr

Bei großangelegten Kontrollen von Lastwagen auf der A20 und der A24 sind am Donnerstag 79 Verstöße registriert worden. Auf dem A20-Parkplatz Peenetal südlich von Greifswald zogen insgesamt 90 Beamte von deutscher und polnischer Polizei, Zoll und Bundesamt für Güterverkehr in beiden Richtungen mehr als 350 Fahrzeuge raus, sagte eine Polizeisprecherin. 44 Mal seien dabei Verstöße festgestellt worden, etwa wegen riskanten Überholens, fehlender Ladungssicherung, Überladung und Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten. Bei einem Fahrer seien zudem zwei Beutel mit Cannabis und diversen Pillen gefunden worden.

Auf der A24 kontrollierten die Ermittler am Rasthof Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Berlin insgesamt 104 Laster. Gerade an diesem Ort ereigneten sich regelmäßig folgenschwere Unfälle mit Kraftfahrern, hieß es. Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. 13 Mal hatten Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten, acht Mal wurde der technische Zustand der Fahrzeuge bemängelt. In elf Fällen sei die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.

Die Kontrollen an den Autobahnen waren Teil einer deutschlandweiten Aktion, bei der am Donnerstagmorgen verstärkt Lastwagen überprüft werden sollten. Im vergangenen Jahr wurden nach Polizeiangaben bei knapp 29 000 Unfällen mit Lastwagen in Deutschland rund 40 000 Menschen verletzt. Es gab 762 Tote.