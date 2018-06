Freizeit : Polizei kündigt Kontrollen zum «Fusion»-Festivals an

von dpa

26. Juni 2018, 14:20 Uhr

Die Polizei hat zum Auftakt des «Fusion»-Festivals in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verstärkte Verkehrskontrollen angekündigt. «Unsere Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass sowohl bei der An- als auch bei der Abreise zahlreiche Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen», teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der vergangenen «Fusion» im Jahr 2016 seien knapp 200 Fahrer alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss gefahren. Laut Veranstalter werden in diesem Jahr wieder 70 000 Besucher erwartet. Das Festivalgelände soll am Mittwoch seine Tore öffnen.