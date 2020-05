Kriminalität : Polizei nimmt falschen Pfleger fest: Haftantrag

von dpa

28. Mai 2020, 10:48 Uhr

In Rostock ist ein falscher Krankenpfleger aufgeflogen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ist der 54-Jährige durch Medikamentendiebstahl in einer Rostocker Einrichtung aufgefallen. Als dann seine Papiere überprüft wurden, hätten die Beamten festgestellt, dass der Mann für die Arbeit nicht die nötige Qualifizierung besaß und gefälschte Unterlagen vorgelegt hatte. Inzwischen sei bekannt geworden, dass er seit Oktober 2019 in weiteren Pflegeeinrichtungen gearbeitet und Medikamente gestohlen haben soll. Die Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung und gewerbsmäßigen Betrugs beantragt.