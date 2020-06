Kriminalität : Polizei nimmt Zwillen-Schützen in Schwerin fest

Die Polizei hat in Schwerin einen 26 Jahre alten mutmaßlichen Zwillen-Schützen festgenommen. Ihm werden mehr als 30 Fälle vorgeworfen, er soll unter anderem mit einer Zwille auf eine voll besetzte Straßenbahn in Schwerin geschossen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei sei niemand verletzt worden, das Geschoss sei in der Scheibe der Straßenbahn hängengeblieben.

von dpa

15. Juni 2020, 15:45 Uhr

Er soll innerhalb mehrerer Monate auch Haltestellen, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen und Wohnhäuser beschossen haben. Verletzt wurde niemand, die Polizei geht von einem fünfstelligen Sachschaden aus.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen am Samstag fest, bei der Durchsuchung wurden den Angaben zufolge eine Zwille und Stahlkugeln gefunden. Der Mann habe die Taten eingeräumt. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.