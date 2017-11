Kriminalität : Polizei rät nach Einbruchsserie zu mehr Kontrollen

Schwerin (dpa/mv) - Die Polizei rät Laubenbesitzern auch nach Ende der Gartensaison in Kleingartenanlagen regelmäßig nach dem Rechten zu sehen und so Einbrecher abzuschrecken. «Gartenfreunde könnten auch in den Wintermonaten tagsüber für Bewegung in der Anlage sorgen. Man kann verabreden, wer wann nach dem Rechten sieht. Möglichkeiten technischer Überwachung sind ebenfalls eine gute Alternative», hieß es in einer am Montag in Schwerin verbreiten Mitteilung.