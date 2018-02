Kriminalität : Polizei stellt Fahrer mit je drei Promille Alkohol

Trotz winterlicher Straßenverhältnisse setzen sich manche Autofahrer mit viel Alkohol ans Steuer. In Vorpommern wurden kurz nacheinander gleich zwei Männer mit je drei Promille Atemalkohol am Steuer gestoppt.

von dpa

05. Februar 2018, 08:02 Uhr

Die Polizei hat in Vorpommern innerhalb kurzer Zeit zwei Autofahrer mit jeweils rund drei Promille Alkohol am Steuer ertappt. Am Sonntagabend meldete eine Frau, dass vor ihr ein Auto auf der Bundesstraße 110 bei Anklam in Schlangenlinien unterwegs sei, wie ein Polizeisprecher am, Montag sagte. Die Beamten stoppten den Wagen. Am Steuer saß ein 31-Jähriger, bei dem drei Promille Atemalkohol gemessen wurden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Kurz zuvor war ein 56 Jahre alter Autofahrer bei Mesekenhagen (Kreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Auto auf der linken Fahrbahnseite im Straßengraben gelandet. Er hatte keinen Führerschein und wurde dabei verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,15 Promille Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.