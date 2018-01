Kriminalität : Polizei stellt jugendliche Randalierer am Hauptbahnhof

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

12.Jan.2018

Mehrere Jugendliche haben in Schwerin in der Nacht zum Freitag Schranken des Parkplatzes am Hauptbahnhof beschädigt. Die Polizei stellte zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche, die die Tat zugaben, teilte die Polizei mit. Sie sollen auch Mülltonnen umgeworfen haben. Beide Jungs gehören laut Polizei zu Jugendhilfeeinrichtungen und wurden dort den Betreuern übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.