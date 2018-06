Kriminalität : Polizei stoppt 37-Jährigen in unangemeldetem Fahrzeug

von dpa

27. Juni 2018, 17:24 Uhr

Autofahrt mit Folgen - ein 37 Jahre alter Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Führerschein verantworten. Die Polizei habe den Mann am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) überprüfen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Doch der Mann sei einfach davongefahren und habe erst nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt werden können. Bei der Überprüfung stellte sich dann den Angaben zufolge heraus, dass das Auto abgemeldet und nicht versichert war. Stattdessen waren die Kennzeichen mit falschen Zulassungsplaketten beklebt worden.