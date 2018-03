Kriminalität : Polizei stoppt illegales Straßenrennen

von dpa

31. März 2018, 10:23 Uhr

Ein illegales Straßenrennen in Schwerin ist am Karfreitag von der Polizei vorzeitig beendet worden. Gegen die Fahrer sowie die Zuschauer wurden Strafverfahren eingeleitet. Bei der «Rennstrecke» handelte es sich um eine Straße, die auch tagsüber kaum genutzt werde, teilte die Polizeipräsidium Rostock am Sonnabend mit. Insgesamt beteiligten sich kurz vor Mitternacht neun Fahrzeuge aus Schwerin und den umliegenden Landkreisen. Der Karfreitag werde in der Szene auch «Car-Freitag» genannt, hieß es.