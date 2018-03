Verkehr : Polizei stoppt im Fährhafen betrunkenen Lastwagenfahrer

von dpa

07. März 2018, 13:12 Uhr

Nach der Fährüberfahrt vom schwedischen Trelleborg nach Rostock war für einen 40-jährigen Lastwagenfahrer die Reise vorzeitig beendet. Mitarbeiter der Fährgesellschaft hätten die Polizei alarmiert, nachdem sie von dem offenkundig betrunkenen Mann an Bord mehrfach beleidigt worden seien, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch mit. Seinen Angaben zufolge passten Beamte den Lastwagen mit ungarischem Kennzeichen am Dienstagabend an der Laderampe ab und ließen den Fahrer pusten. Der Atemalkoholtest habe 1,64 Promille ergeben. Daraufhin sei dem Mann die Weiterfahrt untersagt worden. Ihn erwarte ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.