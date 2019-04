Kriminalität : Polizei stoppt Transporter mit gestohlenen Motorrädern

von dpa

24. April 2019, 14:15 Uhr

Eine Polizeistreife hat am Mittwochmorgen einen gestohlenen Transporter samt Ladung auf der A11 nahe der polnischen Grenze gestoppt. Der Fahrer habe die Aufforderung anzuhalten zunächst befolgt, sei dann aber geflohen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. 200 Meter vor dem Grenzübergang Pomellen habe er das Fahrzeug aber angehalten und sei weggelaufen. Trotz Fahndung mit einem Hund habe er nicht gefunden werden können. Am Transporter seien Aufbruchspuren und auf der Ladefläche drei Motorräder und Motorradzubehör gefunden worden. Alles sei im Raum Potsdam als gestohlen gemeldet worden. Der Gesamtwert betrage etwa 40 000 Euro.