Prozesse : Polizei sucht Führerschein und findet Drogen: Prozess

Die Polizei suchte eigentlich einen Führerschein - und fand stattdessen Rauschgift und Dopingmittel: Ein mutmaßlicher Drogenhändler, dem diverse Verkehrsdelikte zum Verhängnis wurden, muss sich ab 4. September vor Gericht verantworten. Dem 29-Jährigen werde illegaler Drogenhandel in größerem Stil vorgeworfen, sagte ein Sprecher des Landgerichtes am Donnerstag in Neubrandenburg.