Unfälle : Polizei sucht Zeugen nach Unfalltod in Greifswald

Drei Tage nach dem Unfalltod einer 26-jährigen Frau in Greifswald sucht die Polizei Zeugen. Der genaue Unfallhergang ist demnach noch nicht geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen bis zum Eintreffen der Polizisten zwei weitere Fahrzeuge am Unfallort gewesen sein. Die Kripo sucht die Insassen dieser beiden Autos. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen weißen Kombi - vermutlich VW Passat - sowie um ein Taxi - vermutlich Mercedes Vito - mit Stralsunder Kennzeichen handeln. Der Taxifahrer habe sogar kurze Rücksprache mit einem Polizeibeamten gehalten, dann jedoch den Unfallort verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

von dpa

08. Oktober 2020, 14:56 Uhr