Kriminalität : Polizei warnt vor falschen Putzmännern: Rentner betrogen

von dpa

21. Januar 2019, 16:05 Uhr

Zwei Betrüger haben sich in Rostock als Reinigungskräfte ausgegeben und ein altes Ehepaar um Geld, EC-Karte und Papiere gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelten sie an der Wohnung, in der sich der 97 Jahre alte Ehemann allein aufhielt. Sie erklärten, die Wohnung reinigen zu sollen. Während einer der Männer bei dem alten Herrn blieb, durchsuchte der andere das Schlafzimmer und entwendete eine Geldbörse. Als die 86-jährige Frau nach Hause kam, waren die Täter bereits wieder verschwunden. Erst eine Verwandte des Ehepaares informierte Tage später die Polizei.