Kriminalität : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche per Telefon

von dpa

28. Februar 2019, 15:59 Uhr

Die Rostocker Polizei hat vor einer möglichen neuen Betrugsmasche gewarnt. Dabei seien in Rostock Senioren angerufen und unter Druck gesetzt worden, ihre Matratze auf Schadstoffe untersuchen zu lassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Anrufer gaben demnach an, in den kommenden Tagen mit einem Spezialgerät vorbeikommen zu wollen, um die Matratze zu überprüfen. Möglicherweise wollten die mutmaßlichen Betrüger dann Matratzen zu horrenden Preisen verkaufen oder einen Trickdiebstahl begehen, vermutet die Polizei. Bislang sei den Ermittlern aber kein geglückter Fall bekannt. Sie rief insbesondere Senioren zur Wachsamkeit auf.