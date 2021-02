Gesundheit : Polizei weist Tagestouristen vor Insel Usedom ab

Die Polizei hat am Sonntag zahlreiche Tagestouristen an der Fahrt auf die Insel Usedom gehindert.

Wolgast | Beamte kontrollierten Autos auf der Isel sowie in Wolgast und an der Zecheriner Brücke, teilte die Polizei mit. Tagestouristen dürfen wegen der hohen Zahl von Corona-Infektionen nicht in den Landkreis Vorpommern-Greifswald einreisen. Bis zum Nachmittag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.