Kriminalität : Polizei: Weniger Bootsmotoren im Nordosten gestohlen

In Mecklenburg-Vorpommern sind 2017 erstmals seit Jahren laut Polizei weniger Bootsmotoren gestohlen worden. Das teilten am Dienstag das Landeskriminalamt und die Wasserschutzpolizei mit. So wurden den Angaben zufolge zwischen Elbe und Oder im vergangenen Jahr 167 Bootsmotoren gestohlen. Im Jahr 2016 waren es noch 260 gestohlene Motoren. Davor wurden 209 Antriebe von Freizeitschiffen entwendet. Mehr als zwei Drittel der Fälle ereigneten sich in Vorpommern und im Kreis Mecklenburgische Seenplatte.