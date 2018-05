Kriminalität : Polizei zieht betrunkene Bootfahrer aus dem Verkehr

Die Wasserschutzpolizei hat im Rahmen einer länderübergreifenden Kontrollaktion mehrere betrunkene Skipper aus dem Verkehr gezogen. So wurden bei einem Sportbootfahrer 3,2 Promille festgestellt, wie die Landeswasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Waldeck mitteilte. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten hat die Polizei demnach in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt 183 Berufsschiffe, 4433 Sportboote und 45 weitere Boote - etwa Tretboote und Spreewaldkähne - kontrolliert.

von dpa

25. Mai 2018, 18:08 Uhr

Die Bilanz: 19 Strafverfahren wurden eingeleitet, mehrheitlich wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss. Darüber hinaus wurden 257 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt und 707 Warngelder erhoben, auch hier war einer der Hauptverstöße Alkohol am Steuer.