Notfälle : Polizeieinsatz auf Surffestival: Rätselhaftes Getränk

Ein Getränk, das Übelkeit verursacht, hat am Sonntag für einen großen Polizeieinsatz auf einem Surf- und Musikfestival bei Kühlungsborn (Landkreis Rostock) gesorgt. Zwei Hamburger hätten sich am Morgen über Notruf gemeldet und über plötzliches Unwohlsein geklagt, nachdem sie Getränke gekauft und probiert hatten, teilte die Polizei mit. Ein 30-Jähriger sei kurzzeitig in ein Krankenhaus gekommen. Die Beamten fahndeten nach dem Mann, der die Getränke angeboten haben soll. Durch Zeugenhinweise wurde die Wasserschutzpolizei auf einen Jetski-Fahrer vor dem Kägsdorfer Strand aufmerksam.