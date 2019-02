Notfälle : Polizeieinsatz: Weißes Pulver in Brief an Bürgermeister

von dpa

07. Februar 2019, 17:40 Uhr

Ein Brief mit weißem Pulver an den Bürgermeister von Zislow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Es seien Spezialisten der Gefahrenabwehr sowie ein Notarzt zu der Ortschaft am Plauer See geschickt worden, der Fundort sei abgeriegelt worden, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Zunächst hatte die «Schweriner Volkszeitung» (online) berichtet.