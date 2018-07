Verkehr : Polizeikontrolle: Mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss

von dpa

04. Juli 2018, 11:02 Uhr

Die Polizei in Ludwigslust und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat in der Nacht zu Mittwoch innerhalb von einer Stunde mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt. Ein 25-Jähriger hatte bei einer Kontrolle rund 40 Gramm Marihuana dabei und ein Drogen-Vortest wies darauf hin, dass der junge Mann konsumiert hatte, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Vortest bei einem 36-Jährigen in Hagenow habe Kokain und Amphetamin angezeigt. Der Mann habe auch zwei Tütchen dabeigehabt, die augenscheinlich mit Drogen gefüllt waren. Kurz zuvor sei außerdem ein Fahrer kontrolliert worden, der nach Einschätzung der Polizei ebenfalls Drogen zu sich genommen hatte. Er sei zu einer Blutentnahme gebracht worden.