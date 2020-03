Gesundheit : Polizeikontrollen an Grenzen: Jedes zwölfte Auto abgewiesen

Bei den Polizeikontrollen zur Einhaltung der Einreiseverbote für Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern ist am ersten Tag jedes zwölfte Auto abgewiesen worden. Am Freitag seien 4141 Fahrzeuge kontrolliert und davon 355 abgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag.

von dpa

21. März 2020, 14:53 Uhr

Seit Dienstag sind touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern untersagt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Einheimische dürfen sich bislang frei bewegen, sollen aber auch möglichst zu Hause bleiben. Die Kontrollen von Autos mit auswärtigen Kennzeichen sollen auch am Wochenende stattfinden, wie es hieß. Das Land hat nach eigenen Angaben zehn Kontrollpunkte an großen Zufahrtsstraßen nach MV eingerichtet.

Zusätzlich fahre die Polizei seit Freitag durch die touristischen Hotspots und informiere über Lautsprecher letzte noch nicht abgereiste Touristen, teilte das Polizeipräsidium Rostock mit. Menschen, die in Gruppen unterwegs seien, würden gezielt angesprochen, um Ansammlungen aufzulösen. Außerdem würden Flyer verteilt, um auf den Ernst der Lage hinzuweisen.