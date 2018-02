Unfälle : Polizeikontrollen: Jeder Dritte missachtet Vorfahrt

von dpa

02. Februar 2018, 17:06 Uhr

Bei Polizeikontrollen im Osten von Mecklenburg-Vorpommern haben mehr als ein Drittel der Autofahrer die Vorfahrtsregeln missachtet. Von den gut 530 am Donnerstag überprüften Fahrern verstießen mehr als 200 gegen die Vorfahrtsregeln, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kontrolliert wurde demnach in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald. 2017 gab es bei Unfällen wegen missachteter Vorfahrt in dieser Region nach Polizeiangaben 100 Schwerverletzte und sechs Tote.