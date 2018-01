Migration : Polizisten aus MV 2018 bei Frontex-Einsätzen

von dpa

26. Januar 2018, 12:25 Uhr

Waldeck (dpa/mv) - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich in diesem Jahr an den Frontex-Einsätzen zur Überwachung der griechischen Seegrenze. So werden im ersten und vierten Quartal jeweils zwei Beamte der Wasserschutzpolizei für jeweils vier Wochen am Einsatz in Griechenland zur Unterstützung der Bundespolizei See teilnehmen, wie die Wasserschutzpolizei am Freitag in Waldeck bei Rostock mitteilte. Im zweiten und dritten Quartal unterstützten bis zu drei Polizisten der Landespolizei in achtwöchigen Einsätzen die griechische Küstenwache an Hotspots auf den Inseln Lesbos, Samos und Chios.