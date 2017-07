G20 : Polizisten im G20-Einsatz bekommen drei Tage Sonderurlaub

vergrößern 1 von 1 Foto: Henrik Josef Boerger 1 von 1

Hamburg/Schwerin (dpa/mv) - Nach ihrem Einsatz beim G20-Gipfel bekommen die rund 700 Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern drei Tage Sonderurlaub. Darüber hinaus könnten sie selbst entscheiden, ob sie ihre Überstunden abbummeln oder sich auszahlen lassen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag in Schwerin. Damit erfüllte das Ministerium Forderungen der Gewerkschaft der Polizei. Auch andere Bundesländer honorieren den G20-Einsatz ihrer Beamten. So bekommen die Polizisten aus Hamburg und Schleswig-Holstein ebenfalls drei Tage Sonderurlaub. Bei den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg waren elf Polizeibeamte aus Mecklenburg-Vorpommern verletzt worden.

Hamburg.de - G20-Gipfel

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 12:38 Uhr