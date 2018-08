Notfälle : Polizisten verjagen Fledermäuse aus Wohnung

von dpa

02. August 2018, 12:10 Uhr

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatten Polizisten am frühen Donnerstagmorgen in Stralsund zu erledigen: Ein Nachbar hatte gegen 3.00 Uhr Rufe aus einer Wohnung nebenan gehört und die Beamten alarmiert. Vor Ort trafen diese auf eine verängstigte 24-Jährige und sieben Fledermäuse, die sich in deren Wohnung verirrt hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten konnten die kleinen Säuger verjagen und den Einsatz nach wenigen Minuten beenden, hieß es.