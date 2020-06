Notfälle : Polnische Marine will Blindgänger in Swinemünde entschärfen

Taucher der polnischen Marine wollen am Mittwoch in der Hafenstadt Swinemünde (Świnoujście) zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Ein Evakuierung der umliegenden Gebäude sei nicht vorgesehen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

von dpa

15. Juni 2020, 11:19 Uhr

Jedoch werde der Fährbetrieb im Zentrum der Stadt von 4.50 Uhr morgens bis 10 Uhr eingestellt. Der Autoverkehr wird in dieser Zeit zur Fähre «Warszow» umgeleitet, dort sind drei Schiffe im Einsatz.

Bei den Blindgängern handelt es sich den Angaben zufolge um eine britische Fliegerbombe vom Typ Mark VI mit 425 Kilogramm Sprengstoff sowie eine deutsche Wasserbombe mit einer Ladung von 125 Kilogramm Sprengstoff. Beide befinden sich in der Nähe einer weiteren, tonnenschweren britischen Weltkriegsbombe vom Typ «Tallboy», die Arbeiter im September beim Vertiefen der Fahrrinne entdeckt hatten. Laut Berichten des britischen Senders BBC hatten Bomben dieses Typs ein Gewicht von 5,4 Tonnen.

Die Vorbereitungen zur Entschärfung und Bergung von «Tallboy» laufen weiter. Zunächst müsse man aber die Umgebung unter Wasser genau untersuchen, um etwaige weitere explosive Ladungen in der Nähe ausfindig zu machen und zu entschärfen, teilte die Stadt mit.

Das 41 000 Einwohner zählende Swinemünde wird von der Swine geteilt, einem Meeresarm der Ostsee, der zwischen den Inseln Usedom und Wollin verläuft und das Stettiner Haff mit dem Meer verbindet.