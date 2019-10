Notfälle : Polnische Spezialisten haben Bombenbergung im Haff gestartet

Auf dem Stettiner Haff haben polnische Spezialisten am Dienstag mit der Bergung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Die rund 700 Kilogramm schwere «Luft-See-Mine» englischer Bauart liegt - wie bereits mehrere Vorgänger, die seit Juli geborgen wurden - auf polnischer Seite am Südausgang des Kaiserkanals, der das deutsch-polnische Haff mit der Ostsee verbindet, wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald mitteilte. Die beiden nächstgelegenen Orte sind Altwarp auf deutscher und Neuwarp (Nowe Warpno) auf polnischer Seite.

von dpa

01. Oktober 2019, 09:30 Uhr

Die knapp drei Meter lange Mine sollte auf ein polnisches Marineschiff gehoben, dann durch den Kanal in ein Marine-Übungsgebiet in der Ostsee gebracht und am Nachmittag gesprengt werden.