Lebensmittel : Polnischer Lebensmittelproduzent will Werk in Anklam bauen

Der polnische Lebensmittelhersteller Vici Polska will künftig in Anklam (Vorpommern-Greifswald) Frühstücksprodukte für den asiatischen und osteuropäischen Markt produzieren. Das Unternehmen werde voraussichtlich 18 Millionen Euro in den Bau eines Werkes investieren, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Baubeginn soll im Herbst sein, der Produktionsstart ist im Frühjahr 2021 geplant. 110 Dauerarbeitsplätze sollen entstehen.

von dpa

19. Juni 2020, 07:01 Uhr

Ein Grund für die Entscheidung, nach Anklam zu gehen, ist nach den Worten von Geschäftsführer Ireneusz Ozga das Label «Made in Germany». Ozga sagte, die Produkte seien einzigartig und von höchster Qualität für bewusste Verbraucher. «Das wollen wir mit dem Standort Deutschland und dem Label «Made in Germany» unterstreichen», erklärte er. Der Grundstückskaufvertrag soll in der nächsten Woche unterzeichnet werden.

Die Unternehmensgruppe Vici Polska wurde nach Angaben der Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV 2012 gegründet und gilt als führender Exporteur von Lebensmittelprodukten nach China und in den asiatischen Markt. Das Unternehmen habe Erfahrung im Handel von Frühstückscerealien und Milchprodukten mit China, Hongkong, Südkorea und Taiwan. Aber auch in Litauen, Rumänien und der Ukraine habe es sich etabliert. Im Gewerbe- und Industriegebiet in Anklam Süd-Ost ist den Angaben zufolge der Bau eines emissionsfreien Gebäudes mit einer Produktions- und Lagerfläche von 4000 Quadratmetern geplant.

Aufgabe der Invest in MV ist die Unterstützung von Unternehmen, die in das nordöstliche Bundesland investieren und expandieren wollen.