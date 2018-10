Kirche : Pommern-Synode stellt sich beim Thema AfD gegen Bischof

Die Synode des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises hat sich am Wochenende beim Thema AfD gegen den Pommern-Bischof Hans-Jürgen Abromeit positioniert. Im Gegensatz zu Abromeit begrüßten die Synodalen den Beschluss, beim Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund keinen AfD-Repräsentanten zur Mitwirkung auf Podien und Diskussionsrunden einzuladen. Abromeit hatte am Donnerstag die Entscheidung des Kirchentagspräsidiums als «falsch» bezeichnet und von vergebenen Chancen gesprochen. Der Kirchentag sei ein sehr großes und weites Diskussionsforum, der sich eine große Chance vergebe, wenn er von vornherein sage, er lade nicht ein.

21. Oktober 2018, 10:58 Uhr

Das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages hatte im September entschieden, keine AfD-Repräsentanten einzuladen und dies damit begründet, dass es in der AfD einen fließenden Übergang zum Rechtsextremismus und Verbindungen zu verfassungsfeindlichen Netzwerken gebe. Die Synodalen des Pommerschen Kirchenkreises stellten sich mehrheitlich hinter diese Erklärung. Zuvor hatte bereits der Arbeitskreis der «Christen in der SPD» Abromeits Haltung als «sehr merkwürdig» kritisiert.