Museen : Pommersches Landesmuseum: Ausstellung «Die Dänen!» eröffnet

von dpa

25. März 2018, 15:46 Uhr

Greifswald (dpa/mv) – Die dänische Malerei vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) eröffnete am Sonntag die Schau «Die Dänen!» mit der kompletten Schenkung Müller, die als größte zusammenhängende Sammlung der dänischen Malerei und Grafik in einem deutschen Museum gilt. «Diese Ausstellung führt uns vor Augen, dass die Romantik eine der Schlüsselepochen nicht nur der deutschen Geistesgeschichte ist», sagte Grütters. Die Schenkung umfasst 387 Werke, darunter Arbeiten von Nicolai Abildgaard (1743-1809) und Jens Juel (1745-1802), beide Lehrer des Romantikers Caspar David Friedrich (1774-1840).