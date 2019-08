Volleyball : Poniewaz-Brüder gewinnen Beach-Turnier in Kühlungsborn

Die Top-Favoriten Bennet und David Poniewaz haben das Turnier der nationalen Beachvolleyball-Serie in Kühlungsborn gewonnen. Die Zwillinge aus Schüttorf bezwangen am Sonntag im Finale des mit 30 000 Euro dotierten Kräftemessens in dem Ostseebad die an Nummer zwei gesetzten Jonathan Erdmann/Sven Winter (Berlin/Düsseldorf) mit 2:0 (21:13, 21:11).

von dpa

18. August 2019, 16:38 Uhr

Die Poniewaz-Brüder hatten bereits die drei vorangegangen Turniere der Serie gewonnen. Rang drei ging an die Qualifikanten Armin Dollinger/Simon Kulzer (Lohhof) nach einem 2:1 (23:25, 21:17, 15:11) über Felix Glücklederer/Jannik Kühlborn (Leipzig).

Bei den Frauen gewann das WM-Team Kim Behrens/Cinja Tillmann (OSC Baden-Württemberg/Hildesheim). Im Endspiel bezwang das an Nummer eins gesetzte Duo die an Rang sieben notierten Leonie Klinke/Lisa-Sophie Kotzan (Stuttgart/Berlin) mit 2:0 (21:18, 21:16). Dritte wurden Melanie Gernert/Elena Kiesling (Lohhof), die im kleinen Finale die Zinnowitz-Siegerinnen Anna Behlen/Anne Krohn (Hildesheim/Stralsund) mit 2:1 (21:19, 23:25, 15:10) besiegten.

Kühlungsborn war die letzte Station der neun Turniere umfassende Serie vor dem dem Finale bei den deutschen Meisterschaften vom 29. August bis 1. September in Timmendorfer Strand. Zuvor waren Münster, Düsseldorf, Nürnberg, Dresden, Fehmarn, St. Peter-Ording und am vergangenen Wochenende Zinnowitz die Austragungsorte.