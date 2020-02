Leute : Popsänger Johannes Oerding: «lange keine innere Stimme»

Popsänger Johannes Oerding («An guten Tagen») hatte nach eigenen Worten eine zeitlang Panik, dass ihm keine neuen Songs für sein Album «Konturen» einfallen. «Mein Problem war, dass ich lange Zeit keine innere Stimme hatte. Ich war so mit dem Herumtouren beschäftigt, dass ich vergessen hatte, mir zwischendurch meine Gedanken aufzuschreiben», sagte der Wahl-Hamburger in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der «Schweriner Volkszeitung». Deshalb sei die Panik groß gewesen, dass ihm nichts einfiele.

von dpa

19. Februar 2020, 11:33 Uhr

Statt an neuen Songs zu schreiben, sei er lieber im Tourbus sitzen geblieben und habe eine Serie geguckt. An einem Pool in der Türkei sei ihm die Idee für «An guten Tagen» gekommen. «Zuhause habe ich den Song zu Ende geschrieben. Daran merkte ich, dass die kreative Phase wieder beginnt», sagte der 38-Jährige. Am 11. März spielt Johannes Oerding in der Rostocker Stadthalle.