Kunst : Porzellanausstellung im Schweriner Schloss

Schwerin (dpa/mv)- Am Freitag eröffnet die Porzellanausstellung «Königliche Geschenke» im Schweriner Schloss. «Wer schenkte wem was und warum?» - dies sei die zentrale Frage, die mit der Ausstellung beantwortet werde, sagte die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen, Pirko Zinnow, am Mittwoch. Es gehe um Macht und um die Beziehungen zwischen den preußischen Königen und dem mecklenburgischen Adel im 19. Jahrhundert.

von dpa

09. Oktober 2019, 15:18 Uhr

Die Ausstellung zeige nicht nur Prunkvasen, vergoldete Hochzeitsservice und verzierte Ostereier, sondern erstmalig auch Alltagsgeschirr des Hofes. Manche Vasen kosteten bis zu 300 000 Euro, ein einzelner Teller 7000 Euro. Insgesamt verkörpere die Sammlung des Museums Millionenwerte, erklärte Zinnow.