Tourismus : Positive Besucherbilanz bei Müritz Sail

Das sonnige Wetter hat den Organisatoren der 16. Müritz Sail in Waren eine positive Bilanz beschert. Das maritime Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern hat wieder mehrere Zehntausend Besucher angelockt, wie Organisator Jörg Bludau am Sonntag zum Abschluss sagte. «Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Sail, sie war sehr schön, friedlich und harmonisch.» Höhepunkte waren der stark besuchte Auftakt am Himmelfahrtstag, die Hausboottaufe mit Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos), Segelwettbewerbe, das Höhenfeuerwerk am Samstag sowie zahlreiche Musikveranstaltungen. «Das Flair des Warener Hafens - der sich erstmals komplett saniert zeigte - ist einzigartig», sagte Bludau.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 16:37 Uhr