Bau : Positiver Trend auf dem Bau setzt sich fort

Die positive Entwicklung der Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Mai fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei der Gesamtumsatz der Branche um 19 Prozent gestiegen, teilte der Geschäftsführer des Bauverbands Mecklenburg-Vorpommern, Jörg Schnell, am Freitag in Schwerin mit. Hauptmotor dieser Entwicklung sei der Wohnungsbau, der einen Anteil von 38,5 Prozent an der Bauleistung habe.