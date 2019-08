Feste : Positives Fazit der 29. Hanse Sail: Großer Besucherzuspruch

Mit einem positiven Fazit der Veranstalter ist am Sonntag in Rostock das 29. Treffen von Traditionsseglern namens Hanse Sail zu Ende gegangen. «Es war eine außergewöhnliche und sehr entspannte Sail. Wir hatten ein ganz großes internationales Teilnehmerfeld», sagte Hanse-Sail-Chef Holger Bellgardt am Sonntag. Die rund 170 gemeldeten Schiffe kamen aus 14 Ländern, darunter die Segelschulschiffe «Amerigo Vespucci» aus Italien, «Cuauhtemoc» aus Mexiko und «Gloria» aus Kolumbien. Bellgardt ging davon aus, dass die Besucherzahl der Vorjahre im Bereich von etwa einer Million wieder erreicht wurde.

von dpa

11. August 2019, 12:32 Uhr

In das seit Jahren bestehende und stets weiter entwickelte Konzept seien Elemente eingebaut worden, die es in dieser Form noch nicht gab. Als Ersatz für das nicht mehr genehmigte Feuerwerk in Warnemünde lief der Großsegler «Mir» durch viele Scheinwerfer in den Farben Russlands erleuchtet und begleitet von Musik wie Beethovens «Ode an die Freude» ein.