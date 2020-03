Gesundheit : Post: Brief- und Paketzustellung in MV ohne Einschränkungen

Die Post- und Paketzustellung läuft in Mecklenburg-Vorpommern ungeachtet der Corona-Krise weiter ohne Einschränkungen. Es gebe zwar leicht erhöhten Krankenstand, wie zu dieser Grippezeit üblich, und Ausfälle durch fehlende Kinderbetreuung in Kitas, aber noch keine Auslieferengpässe, wie ein Sprecher der Niederlassung Nord der Deutschen Post am Dienstag sagte. Nur vereinzelt müssten kleine Filialen und DHL-Paketshops schließen oder Öffnungszeiten einschränken. Das Krisenkabinett der Bundesregierung habe Poststellen aber von Geschäftsschließungen ausgenommen.

von dpa

24. März 2020, 08:47 Uhr

Wenn andere Läden und Geschäfte seit 16. März geschlossen sind und auf Internetkauf hinweisen, sei das im einzigen Post-Paketzentrum im Nordosten in Neustrelitz nicht zu merken, erklärte der Sprecher. 250 Mitarbeiter hätten ein «saisonal normales Sendungsaufkommen» zu schaffen. Mit 3200 Mitarbeitern und drei Briefzentren in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg ist die Deutsche Post im Nordosten einer der größten Arbeitgeber.

Zusteller achteten besonders auf Handhygiene, Mindestabstände und korrekte Hustenetikette, hieß es. Zudem werde zur Verringerung der Ansteckungsgefahr zeitweise auf eine Empfangsbestätigung verzichtet. Paketempfänger sollten Ablageorte vereinbaren, so der Rat. Die Bürger seien darauf angewiesen, dass ihnen Dokumente, Medikamente oder andere eilige Güter gebracht werden, erklärte Wilfried Schumann, Niederlassungsleiter in Neubrandenburg.