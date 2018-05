Kunst : Pottwal aus Plastik am Ostseestrand: Festivalaktion

von dpa

25. Mai 2018, 11:23 Uhr

Mit einem Plastik-Pottwal hat ein Festival an der Ostseeküste bei Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) für Aufsehen gesorgt. Es handele sich um ein Kunstwerk im Rahmen des Umweltfotofestivals «horizonte», sagte der Zingster Bürgermeister Andreas Kuhn am Freitag. Damit solle auf die Meeresverschmutzung und ihre Folgen für Meeresbewohner hingewiesen werden. Zuvor hatte die Kur- und Tourismus GmbH Zingst in einer Pressemitteilung von einem etwa 17 Meter langen gestrandeten Pottwal berichtet, der von Urlaubern einige Meter entfernt von der Seebrücke gefunden und von Wissenschaftlern in Schutzanzügen untersucht worden sei.