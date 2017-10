Bahn : Pralle Tasche legt Zugverkehr für drei Stunden lahm

Waren (dpa/mv) - Eine abgestellte Tasche hat in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) für drei Stunden den Zugverkehr lahmgelegt. Ein Reisender meldete am Freitagnachmittag eine merkwürdig aussehende, prall gefüllte Tasche auf einer Bank, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Der Mann, der die mit Klebeband verschlossene Laptoptasche abgestellt hatte, habe sich anschließend schnell entfernt. Die Polizei ließ den Zugverkehr einstellen, Beamte von Landes- und Bundespolizei sperrten den Bahnhof weiträumig ab. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Entschärfer röntgten die Tasche, stellten aber keine Gefahr fest, sodass die Absperrung nach drei Stunden aufgehoben wurde.