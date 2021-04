Tiere : Pranken über dem Kopf: Neue Glasbrücke im Tigerpark Dassow

Spektakulärer Perspektivwechsel für Besucher im Erlebnis- und Tigerpark Dassow in Nordwestmecklenburg: Zum Saisonstart am 1. Mai können sie die dort lebenden Raubtiere nicht nur frontal aus sicherer Entfernung, sondern erstmals auch aus nächster Nähe von unten betrachten.

Dassow | „Eine Raubkatze von unten zu sehen, wäre in der Regel einmalig, sozusagen der letzte Blick. Hier hat man nun die Möglichkeit, das auch über Stunden zu genießen“, sagte die Leiterin des Parks, Monica Farell, am Dienstag in Dassow. Die nötige Sicherheit gewährt eine neu errichtete gläserne Brücke von den Behausungen der Tiger und Löwen zum Außengehege. ...

