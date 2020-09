Das Erzbistum Hamburg hat die Schulwerkstatt «Fit for Life» der Caritas in Schwerin mit dem Hauptpreis im erstmals ausgeschriebenen Schöpfungspreis geehrt. Wie der Caritasverband am Mittwoch mitteilte, wurde damit das Engagement der Initiatoren gewürdigt, junge Schulverweigerer wieder für Bildung zu gewinnen.

von dpa

16. September 2020, 18:17 Uhr