Gesellschaft : Preis geht nach Stralsund, Schwerin und Löcknitz-Penkun

Bei der Vergabe des Landespräventionspreises haben der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung und die Landespolizei am Mittwoch in Schwerin drei Gewinner gekürt. Die Auszeichnungen gingen an den Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention in Stralsund, die Stadtteilkonferenz Schwerin-Lankow und an den Präventionsrat Löcknitz-Penkun, wie das Innenministerium mitteilte.

von dpa

30. Oktober 2019, 13:27 Uhr

Die Preisträger hätten oft über Jahrzehnte herausragendes und vor allem nachhaltiges Engagement in der kommunalen Präventionsarbeit geleistet, sehr oft auch im Ehrenamt, hieß es. Die Preisträger erhielten jeweils einen Pokal, eine Urkunde und eine Geldprämie in Höhe von 2000 Euro. Der Präventionspreis wird seit 2001 regelmäßig alle zwei Jahre ausgeschrieben. In diesem Jahr stand er unter dem Motto «Gemeinsam für mehr Sicherheit - Vom Nutzen Kommunaler Präventionsarbeit».